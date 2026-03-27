27 марта министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью France Televisions заявил, что Вашингтон хочет забрать себе «Северные потоки». Он отметил, что газопроводы были взорваны украинскими диверсантами при очевидной поддержке западных спецслужб, и эту акцию никто не осудил.