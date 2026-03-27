Главная / Политика /

Песков назвал очевидным желание США забрать себе «Северные потоки»

Ведомости

Очевидно, что США хотят получить под свой контроль газопроводы «Северные потоки», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что трубы принадлежат российскому «Газпрому». В связи с санкциями, которые Россия считает незаконными с точки зрения международного права, сложилась трудная в юридическом плане ситуация, сказал Песков.

«Главное, что они простаивают. Один разрушен. Он портится изо дня в день. Агрессивная морская среда», – отметил представитель Кремля.

27 марта министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью France Televisions заявил, что Вашингтон хочет забрать себе «Северные потоки». Он отметил, что газопроводы были взорваны украинскими диверсантами при очевидной поддержке западных спецслужб, и эту акцию никто не осудил.

26 сентября 2022 г. на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошло четыре утечки в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Уцелела одна нитка «Северного потока – 2», но Берлин не позволил ввести ее в эксплуатацию.

