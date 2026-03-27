Медведев предупредил США о последствиях как во Вьетнаме при вторжении в Иран
Наземная операция американских военных в Иране может грозить Вашингтону такими же последствиями, как во Вьетнаме, когда США не могли достойно выйти из конфликта, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании.
«Залезть в такую наземную операцию на большом отдалении от тех же самых Соединенных Штатов Америки грозит приблизительно такими же последствиями, как то, что произошло во Вьетнаме», – сказал он.
Медведев подчеркнул, что тогда США в течение десяти лет не могли найти достойный выход из конфликта.
26 марта журналист The Wall Street Journal Алекс Уорд сообщил со ссылкой на заявления американских конгрессменов, что США могут в ближайшее время приступить к наземной операции в Иране. По его данным, три источника среди республиканцев «недвусмысленно намекают» на подготовку такой операции и ее возможное скорое начало.
В тот же день президент США Дональд Трамп продлил мораторий на удары по энергосистеме Ирана до 6 апреля. Он уточнил, что пауза продлевается «по просьбе иранского правительства». По словам главы Белого дома, переговоры с Тегераном «проходят очень хорошо».
Война во Вьетнаме длилась с 1964 по 1975. США потеряли 58 209 человек. При этом война закончилась в пользу коммунистических сил.