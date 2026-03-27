Медведев предупредил США о последствиях как во Вьетнаме при вторжении в Иран

26 марта журналист The Wall Street Journal Алекс Уорд сообщил со ссылкой на заявления американских конгрессменов, что США могут в ближайшее время приступить к наземной операции в Иране. По его данным, три источника среди республиканцев «недвусмысленно намекают» на подготовку такой операции и ее возможное скорое начало.