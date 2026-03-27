Киев и Эр-Рияд подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны, заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, документ закладывает основу для дальнейших контрактов, технологического сотрудничества и инвестиций. Зеленский отметил, что у Саудовской Аравии есть то, в чем заинтересована Украина, а потому сотрудничество может быть взаимовыгодным.

Украинский лидер заявил, что рамочное соглашение было подписано в преддверии встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом. Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и помощь Ирану со стороны России.

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию 26 марта. Сразу по прилете у него начались рабочие встречи.

7 марта Financial Times со ссылкой на информированные источники также писала, что Киев ведет переговоры с Вашингтоном и рядом государств Ближнего Востока о передаче технологий обнаружения и перехвата беспилотников, разработанных за время конфликта с Россией.

