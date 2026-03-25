Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Сразу после прилета у него начались рабочие встречи.

26 марта Le Monde опубликовала интервью с Зеленским, в котором говорится, что Украина ведет консультации с рядом стран Ближнего Востока по вопросам противовоздушной обороны. По словам украинского лидера, к Киеву обратились США, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Иордания и Кувейт. Зеленский также сообщил, что Киев рассматривает возможность начать поставки партнерам отдельных видов вооружений и технологий. Взамен Украина рассчитывает получить ракеты для систем ПВО.

14 марта агентство Bloomberg сообщало, что армия США отправила на Ближний Восток 10 000 беспилотников-перехватчиков, ранее испытанных на Украине. Поставки стартовали в течение пяти дней после начала американо-израильской операции против Ирана 28 февраля.

7 марта Financial Times со ссылкой на информированные источники также писала, что Киев ведет переговоры с Вашингтоном и рядом государств Ближнего Востока о передаче технологий обнаружения и перехвата беспилотников, разработанных за время конфликта с Россией.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её