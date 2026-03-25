Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

26 марта Le Monde опубликовала интервью с Зеленским, в котором говорится, что Украина ведет консультации с рядом стран Ближнего Востока по вопросам противовоздушной обороны. По словам украинского лидера, к Киеву обратились США, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Иордания и Кувейт. Зеленский также сообщил, что Киев рассматривает возможность начать поставки партнерам отдельных видов вооружений и технологий. Взамен Украина рассчитывает получить ракеты для систем ПВО.