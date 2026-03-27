MS NOW: Трампу становится скучно от войны в Иране
Президенту США Дональду Трампу становится скучно от конфликта с Ираном, и он стремится переключиться на другие темы. Об этом сообщает MS NOW со ссылкой на источники в Белом доме.
По их словам, несмотря на продолжающиеся боевые действия, Трамп уже начал смещать фокус на экономику, внутреннюю политику и предстоящие промежуточные выборы. Один из собеседников отметил, что президент стремится «объявить победу и двигаться дальше».
«[Трампу] становится немного скучно из-за Ирана. Не то чтобы он жалеет о чем-то – он просто скучает и хочет перейти к другим вопросам», – сказал один из источников. По его словам, в последние дни это стремление усилилось.
При этом, как отмечают источники, такие заявления противоречат действиям администрации: США продолжают наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке и направляют дополнительные силы в регион.
Собеседники издания также указывают на растущее недовольство внутри Белого дома. По их словам, публичные заявления Трампа о том, что война «уже выиграна», выглядят «преувеличением» и все больше расходятся с реальной ситуацией.
27 марта зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании заявил, что наземная операция американских военных в Иране может грозить Вашингтону такими же последствиями, как во Вьетнаме, когда США не могли достойно выйти из конфликта.
«Залезть в такую наземную операцию на большом отдалении от тех же самых Соединенных Штатов Америки грозит приблизительно такими же последствиями, как то, что произошло во Вьетнаме», – сказал он. Медведев подчеркнул, что тогда США в течение десяти лет не могли найти достойный выход из конфликта.