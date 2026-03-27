Зеленский отверг обвинения Рубио во лжи о требованиях США
Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения со стороны госсекретаря США Марко Рубио во лжи относительно требований Вашингтона по выводу украинских войск из Донбасса. Его слова передает УНИАН.
«Как говорят, большая часть айсберга не видна. Так вот, поверьте: я сказал меньшую часть. Я говорю абсолютно откровенно, можно формулировать по-разному», – сказал он.
По словам президента, Россия требует вывода украинских войск из Донбасса, а США рассматривают предоставление гарантий безопасности только после выполнения этого условия. «Мы хотели бы получить их до окончания войны, но нам сказали – нет. Я сказал, что это не будет работать», – отметил Зеленский.
Он также подчеркнул, что не обвинял Вашингтон в давлении. «Я никогда не говорил, что американцы на нас давят. Мы и так понимаем, что происходит. Я никому не врал», – добавил он.
27 марта Рубио заявил, что высказывания Зеленского о том, что Вашингтон якобы требовал вывода украинских войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности, являются ложью. Он пояснил, что американская сторона говорила украинскому президенту о том, что гарантии безопасности не смогут вступить в силу, пока продолжаются военные действия.