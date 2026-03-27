Рубио опроверг заявление Зеленского о требовании вывода войск из Донбасса

Зеленский объявил накануне, что Вашингтон требует от Киева вывести войска из Донбасса. Он не стал уточнять свое отношение к этому требованию, заявив, что такой шаг может поставить под угрозу безопасность Украины и ЕС. Зеленский рассчитывает, что американская сторона «поймет, что восточная часть нашей страны является частью наших гарантий безопасности».