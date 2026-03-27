Рубио опроверг заявление Зеленского о требовании вывода войск из Донбасса
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон якобы требовал вывода украинских войск с Донбасса в обмен на гарантии безопасности является ложью. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Он пояснил, что американская сторона говорила Зеленскому о том, что гарантии безопасности не смогут вступить в силу, пока продолжаются военные действия.
«Ему очень четко объяснили, и он должен был это понять, что гарантии безопасности будут предоставлены только после окончания конфликта», – уточнил Рубио (цитата по «РИА Новости»).
Зеленский объявил накануне, что Вашингтон требует от Киева вывести войска из Донбасса. Он не стал уточнять свое отношение к этому требованию, заявив, что такой шаг может поставить под угрозу безопасность Украины и ЕС. Зеленский рассчитывает, что американская сторона «поймет, что восточная часть нашей страны является частью наших гарантий безопасности».