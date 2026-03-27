Подросток пытался взорвать офис Bank of America в Париже
Французская полиция предотвратила теракт у здания Bank of America в Париже, задержав мужчину с самодельным взрывным устройством. Об этом сообщает France 24.
Инцидент произошел в VIII округе города неподалеку от Елисейских полей. По данным источников, подозреваемый успел установить устройство, состоявшее из канистры с жидкостью, предположительно топливом, и системы воспламенения, после чего был задержан.
Прокуратура по делам терроризма подтвердила, что мужчина был пойман на месте и взят под стражу. Расследование ведется по статьям о попытке совершения теракта и террористическом сговоре. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что действия полиции позволили предотвратить «жестокий террористический акт».
По данным издания, второй человек, находившийся на месте, скрылся и объявлен в розыск. Обезвреженное устройство передано криминалистам для изучения.
По информации канала TF1, задержанному преступнику всего 17 лет.