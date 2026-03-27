Росавиация ограничила работу аэропорта Волгограда
В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация в своем Telegram-канале.
Сообщение об ограничениях было опубликовано в 22:42 мск. Меры необходимы, чтобы обеспечить безопансоть полетов.
28 марта российские силы ПВО сбили 26 украинских беспилотников над российскими регионами.
Атаки были отражены в период с 11.00 до 20.00 мск. Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей, Московским регионом и Республикой Крым.