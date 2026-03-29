Главная / Политика /

Дмитриев: Европу ждут энергетические локдауны

Ведомости

Европейские страны ожидают энергетические локдауны и нехватка топлива для автомобилей. Такой прогноз сделал специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

По мнению Дмитриева, Европа будет вынуждена умолять Россию о поставках энергоресурсов. Уже через месяц последуют просьбы о возобновлении поставок, спрогнозировал Дмитриев.

19 марта спецпредставитель президента РФ заявил, что цунами цен на нефть и газ вскоре опустошит Европу. Причиной удорожания энергоносителей, по мнению Дмитриева, стала стратегическая ошибка руководителей Евросоюза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас, заявил он, отказались от надежных и экономически выгодных поставок нефти и газа из России.

Bloomberg 18 марта писал, что удар Ирана по заводу СПГ в Катаре вызвал резкий рост цен на энергоносители в Европе.

Фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС исключила закупки газа у РФ, даже при дефиците.

