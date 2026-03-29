19 марта спецпредставитель президента РФ заявил, что цунами цен на нефть и газ вскоре опустошит Европу. Причиной удорожания энергоносителей, по мнению Дмитриева, стала стратегическая ошибка руководителей Евросоюза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас, заявил он, отказались от надежных и экономически выгодных поставок нефти и газа из России.