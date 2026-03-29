Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Иран атаковал беспилотниками военную базу США в Иордании

Иран атаковал с помощью БПЛА американскую базу Аль-Азрак в Иордании. Об этом сообщает агентство Fars. Удар пришелся по складам с оборудованием и средствами обеспечения, а также по жилым помещениям.

Как пишет агентство, база Аль-Азрак в Иордании, обладающая высокотехнологичным оборудованием и кадровыми ресурсами, считается одним из важнейших военных центров в регионе и ключевой базой США и их союзников.

Благодаря своему стратегическому расположению на востоке Иордании эта база стала чувствительной и ключевой оперативной платформой, располагающей разнообразными истребителями и транспортными самолетами для проведения воздушных атак, а также одним из важнейших командных центров для операций против Ирана.

Агентство IRNA сообщало об уничтожении самолета E-3 на базе Аль-Хардж в Саудовской Аравии. Серьезные повреждения получили и другие воздушные средства, находившиеся поблизости. 

Boeing E-3 Sentry («Сентри») – американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Он предназначен для обнаружения и наблюдения за воздушными, надводными и наземными целями на больших дальностях, управления авиацией, а также для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь