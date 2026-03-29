Иран атаковал беспилотниками военную базу США в Иордании
Иран атаковал с помощью БПЛА американскую базу Аль-Азрак в Иордании. Об этом сообщает агентство Fars. Удар пришелся по складам с оборудованием и средствами обеспечения, а также по жилым помещениям.
Как пишет агентство, база Аль-Азрак в Иордании, обладающая высокотехнологичным оборудованием и кадровыми ресурсами, считается одним из важнейших военных центров в регионе и ключевой базой США и их союзников.
Благодаря своему стратегическому расположению на востоке Иордании эта база стала чувствительной и ключевой оперативной платформой, располагающей разнообразными истребителями и транспортными самолетами для проведения воздушных атак, а также одним из важнейших командных центров для операций против Ирана.
Агентство IRNA сообщало об уничтожении самолета E-3 на базе Аль-Хардж в Саудовской Аравии. Серьезные повреждения получили и другие воздушные средства, находившиеся поблизости.
Boeing E-3 Sentry («Сентри») – американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Он предназначен для обнаружения и наблюдения за воздушными, надводными и наземными целями на больших дальностях, управления авиацией, а также для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны.