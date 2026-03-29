Посла Израиля вызвали в МИД Италии из-за закрытия входа в храм Гроба Господня

29 марта израильская полиция не пустила латинского патриарха Иерусалима кардинала Пьербатисте Пиццабалле и хранителя Святой земли отцу Франческо Иельпо в храм Гроба Господня. В их совместном заявлении указывалось, что это первый подобный случай «за столетия».