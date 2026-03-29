Посла Израиля вызвали в МИД Италии из-за закрытия входа в храм Гроба Господня

МИД Италии вызвал израильского посла в стране после отказа пропустить католических церковнослужителей в храм Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

«Я поручил вызвать посла Израиля в МИД завтра [в понедельник] для разъяснения решения о запрете кардиналу Пиццабалле отслужить [мессу на] Вербное воскресенье», – написал он в X.

Таяни назвал недопуск патриарха недопустимым.

29 марта израильская полиция не пустила латинского патриарха Иерусалима кардинала Пьербатисте Пиццабалле и хранителя Святой земли отцу Франческо Иельпо в храм Гроба Господня. В их совместном заявлении указывалось, что это первый подобный случай «за столетия».

Вербное (Пальмовое) воскресенье Римско-католическая церковь в этом году празднует 5 апреля. Оно отмечается за неделю до Пасхи.

