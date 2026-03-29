МИД России вызвал временную поверенную в делах Великобритании

Ведомости

В МИД России вызвали временную поверенную в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

Причина вызова не уточняется.

Прошлый вызов британского представителя произошел 14 января этого года. На следующий день ФСБ РФ сообщила о выявлении сотрудника британских спецслужб в посольстве страны в Москве. Заявлялось, что он работал под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела диппредставительства.

10 марта ВСУ атаковали Брянск британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Погибли восемь человек, пострадали свыше 40. 11 марта было объявлено днем траура в городе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что удар ракетами Storm Shadow по Брянску был невозможен без участия британских специалистов.

