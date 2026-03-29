Гартунг: в Госдуму не поступали проекты о повышенном налоге за несколько квартир
Инициативы о повышенном налоге за три или более квартиры не поступали в Госдуму. Об этом заявил председатель думского комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг.
«По моей информации, подобных инициатив в Думу пока не поступало», – сказал он (цитата по ТАСС).
Депутат считает, что до направления в парламент обсуждать инициативу не имеет смысла.
Глава комитета финансов администрации Санкт-Петербурга Светлана Енилина уточнила, что приобретение трех и более квартир связано с извлечением доходов, при этом налоги со сдачи недвижимости в аренду зачастую не поступают в бюджет.