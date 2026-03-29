Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Гартунг: в Госдуму не поступали проекты о повышенном налоге за несколько квартир

Ведомости

Инициативы о повышенном налоге за три или более квартиры не поступали в Госдуму. Об этом заявил председатель думского комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг.

«По моей информации, подобных инициатив в Думу пока не поступало», – сказал он (цитата по ТАСС).

Депутат считает, что до направления в парламент обсуждать инициативу не имеет смысла.

25 марта РБК со ссылкой на Союз финансистов сообщил о подготовке предложений для пополнения региональных бюджетов. Среди них – дополнительный налог для владельцев трех и более квартир, если сумма общей кадастровой стоимости недвижимости будет превышать определенный порог.

Глава комитета финансов администрации Санкт-Петербурга Светлана Енилина уточнила, что приобретение трех и более квартир связано с извлечением доходов, при этом налоги со сдачи недвижимости в аренду зачастую не поступают в бюджет.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь