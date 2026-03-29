Силы ПВО за семь часов сбили 27 украинских дронов
Средства ПВО Вооруженных сил России в период с 13:00 до 20:00 по московскому времени сбили 27 украинских дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ в Max.
Согласно сообщению ведомства, запущенные Украиной беспилотники были нейтрализованы над Брянской, Курской, Белгородской областями, а также над Крымом.
29 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атак ВСУ пострадали Шебекинский, Грайворонский, Белгородский и Яковлевский округа. Есть один пострадавший: в селе Нежеголь Шебекинского округа дрон ударил по «Камазу» – мужчина получил ушиб мягких тканей головы, его осмотрели в больнице, лечение продолжит амбулаторно.