Аэропорт Палм-Бич прекратил работу из-за дрона недалеко от президентского борта
Возле президентского борта Air Force One в международном аэропорту Палм-Бич (Palm Beach International Airport, PBI), расположенном в городе Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, был замечен дрон – это привело к временной остановке наземных операций и поднятию в воздух вертолетов, сообщил пилот рейса Delta Air Lines. Его объявление пассажирам попало на видео, которое распространилось в соцсетях.
Как передает CBS12 со ссылкой на слова пилота, неопознанный беспилотник приблизился к зоне ограниченного воздушного пространства аэропорта. Из-за инцидента аэропорт временно перестал отправлять и принимать рейсы, чтобы правоохранительные органы могли обследовать территорию.
На момент происшествия президент Дональд Трамп еще не вылетел из PBI в сторону Белого дома, хотя такой рейс значился в его публичном графике. Как подтвердил репортер пула Белого дома Эндрю Фейнберг, в момент инцидента президент играл в гольф в своем клубе в Уэст-Палм-Бич.