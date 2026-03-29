Пушилин: ВС РФ подошли к ключевому узлу обороны ВСУ перед Славянском
Российские штурмовики вышли к Рай‑Александровке – одному из основных узлов обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) на подступах к Славянску. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном в Max.
«Данный населенный пункт является одним из ключевых узлов обороны противника перед, собственно, самим Славянском. Поэтому противник там упирается, что предсказуемо, но наши подразделения планомерно продвигаются вперед», – подчеркнул он.
Пушилин также отметил, что у ВСУ становится все меньше шансов удержать Красный Лиман.
29 марта Минобороны сообщило, что военнослужащие российской армии взяли под контроль поселок городского типа Ковшаровка в Харьковской области. 28 марта российская армия установила контроль над селом Брусовка в ДНР, 26 марта – над селом Шевяковка в Харьковской области.