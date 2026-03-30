Политика

MWM: Иран ликвидировал американский самолет стоимостью $500 млн

Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS, который был уничтожен военными Ирана, стоит более $500 млн, заменить его достаточно непросто, сообщил журнал Military Watch Magazine.

«Заменить E-3 будет особенно сложно, поскольку финансирование на создание первых после окончания холодной войны бортовых систем дальнего радиолокационного обнаружения E-7 Wedgetail было одобрено только в начале марта, а очередь на получение самолетов еще очень длинная», – говорится в материале.

Издание подчеркнуло, что уничтоженный самолет был одним из самых дорогостоящих в ВВС США.

29 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил уничтожение самолета E-3 на базе Аль-Хардж в Саудовской Аравии. По данным иранских военных, к этому привела совместная ракетно-дроновая операция ВКС КСИРа. Кроме того, пострадали другие воздушные средства, находившиеся поблизости.

