МИД РФ: Москва с тревогой наблюдает за «военными авантюрами» Вашингтона
Россия с тревогой наблюдает за «военными авантюрами» президента США Дональда Трампа, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в ходе Российско-узбекской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай» и ИСМИ при президенте Узбекистана.
Он отметил, что Вашингтон опирается на «право сильного», чтобы сохранить господствующее положение в мире в духе колониальных империй прошлого. Трампу, по словам Галузина, важно не допустить трансформации мировой хозяйственной системы и смещения центров глобального экономического ростах в регионы Азии, Африки и Латинской Америки. Он подчеркнул, что по вине стран Запада во главе с США продолжается хаотизация и дестабилизация международных отношений.
«Вот то неспровоцированное нападение США и Израиля на Иран, которое мы наблюдаем сегодня, стало еще одним проявлением подобной тенденции», – добавил замминистра иностранных дел (цитата по ТАСС).
28 марта агентство Reuters сообщило, что на фоне роста мировых цен на энергоносители и падения рейтинга одобрения своей работы Трамп сталкивается с жестким выбором после месяца войны против Ирана: либо заключать неидеальное соглашение, либо рисковать затяжным противостоянием, которое может поглотить его президентство. Между тем рейтинг одобрения главы Белого дома упал до 36% – минимального показателя с момента его возвращения в Белый дом.