Путин встретится с губернатором Архангельской области

До этого, 11 марта, прошла рабочая встреча в Кремле. Цыбульский представил российскому лидеру доклад о социально-экономическом развитии региона за последние пять лет. В частности, губернатор рассказал, что за указанный период валовой региональный продукт (ВРП) области вырос на 50% до 834 млрд руб. В 2024 г. доходы бюджета возросли до 98 млрд руб. Объем инвестиций региона на данный момент составляет 120 млрд руб.