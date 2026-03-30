Путин встретится с губернатором Архангельской области
Президент РФ Владимир Путин примет губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Встреча входит в традиционную работу с регионами, уточнил пресс-секретарь президента.
Путин также проведет два международных телефонных разговора, анонсировал Песков. Остальные встречи, запланированные у президента, не будут публичными, добавил он.
Последний раз Путин встречался с Цыбульским в июле 2025 г. в рамках рабочей поездки в Северодвинск. Тогда губернатор региона доложил президенту о социально-экономическом развитии области. Они также обсудили вопросы поддержки участников спецоперации.
До этого, 11 марта, прошла рабочая встреча в Кремле. Цыбульский представил российскому лидеру доклад о социально-экономическом развитии региона за последние пять лет. В частности, губернатор рассказал, что за указанный период валовой региональный продукт (ВРП) области вырос на 50% до 834 млрд руб. В 2024 г. доходы бюджета возросли до 98 млрд руб. Объем инвестиций региона на данный момент составляет 120 млрд руб.