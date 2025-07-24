Губернатор Архангельской области доложил Путину о развитии области

В рамках поездки в Северодвинск глава государства также принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский», который будет включен в состав Военно-морского флота. В ходе мероприятия Путин сообщил, что на российских верфях в настоящее время ведется строительство более 70 кораблей различной степени готовности.