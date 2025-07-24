Губернатор Архангельской области доложил Путину о развитии области
В рамках рабочей поездки в Северодвинск президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Об этом сообщает Кремль.
В ходе встречи губернатор региона доложил президенту о социально-экономическом развитии области. Они также обсудили вопросы поддержки участников спецоперации. В частности, Цыбульский информировал Путина о запущенной в регионе первой в России цифровой платформе сопровождения ветеранов спецоперации.
В рамках поездки в Северодвинск глава государства также принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский», который будет включен в состав Военно-морского флота. В ходе мероприятия Путин сообщил, что на российских верфях в настоящее время ведется строительство более 70 кораблей различной степени готовности.
Президент особо отметил, что только на предприятии «Севмаш» до 2030 г. планируется сдать в эксплуатацию шесть новых атомных подводных лодок. Путин отметил, что программа модернизации Военно-морского флота России будет выполнена полностью и без сокращений.