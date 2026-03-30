Путин провел телефонный разговор с Вучичем

Путин провел телефонный разговор с ВучичемСербский президент поблагодарил за газ и поделился оценкой обстановки на Балканах
Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели телефонный разговор по инициативе сербской стороны, сообщил Кремль. Лидеры обсудили вопросы стратегического партнерства стран, в том числе отношения в энергетике, нефтегазовой и атомной отраслях.
Кроме того, Путин и Вучич говорили о подготовке к заседанию межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое должно состояться в апреле. Сербский президент поблагодарил российскую сторону за продолжение стабильных поставок газа в республику.
Вучич также поделился оценками ситуации на Балканах. Лидеры стран подчеркнули значение резолюции 1244 СБ ООН для урегулирования проблемы Косова. Главы государств условились продолжать контакты.
30 марта Вучич сообщил, что Сербия договорилась с Россией о продлении контракта на поставки газа на три месяца на благоприятных условиях. По его словам, договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Вучич говорил, что в ходе разговора обсуждались темы медицины, фармакологии, участия российских компаний в проектах в Сербии и другие важные вопросы.