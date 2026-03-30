Путин провел телефонный разговор с Вучичем

30 марта Вучич сообщил, что Сербия договорилась с Россией о продлении контракта на поставки газа на три месяца на благоприятных условиях. По его словам, договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Вучич говорил, что в ходе разговора обсуждались темы медицины, фармакологии, участия российских компаний в проектах в Сербии и другие важные вопросы.