Путин обсудил с Цыбульским ввод жилья и инвестпроекты в Архангельской области
Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским обсудил ситуацию с вводом жилья и развитие ключевых отраслей экономики региона. Об этом сообщили в Кремле.
Глава государства обратил внимание на высокий объем ветхого и аварийного жилья. «И конечно, нужно обратить внимание на строительный сектор, потому что ввод жилья для Архангельска недостаточен», – сказал Путин.
Губернатор принял замечание, но пояснил, что Архангельская область с демонстрирует положительную динамику по строительству. По его словам, показатель в 455 000 кв. м является рекордным для постсоветского периода.
«В советское время было пару лет, когда около 500 000 вводили. Но для постсоветского времени это абсолютный рекорд», – пояснил Цыбульский.
Отдельно обсуждались инвестиционные проекты. В числе ключевых – строительство рыбного логистического комплекса в порту Архангельска с мощностями хранения до 25 000 т и площадками для содержания живого краба.
Также реализуются проекты в логистике, лесопромышленном комплексе и судостроении. В Архангельской области сейчас строят баржи и буксиры, которые не уступаютт западным образцам.
В сфере IT развивается проект «Открытый лес», позволяющий с помощью беспилотников оценивать лесные ресурсы, а также фотоловушка KUBIK с автономной работой более года.
Власти региона также делают ставку на развитие деревянного домостроения – первый проект планируют запустить уже в текущем году. Также губернатор рассказал про модернизацию водорослевого комбината, где запущено производство косметики.
До этого Путин встречался с Цыбульским в июле 2025 г. в ходе рабочей поездки в Северодвинск. Тогда глава региона докладывал президенту о социально-экономическом развитии области и о поддержке участников спецоперации.