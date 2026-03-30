Путин обсудил с Цыбульским ввод жилья и инвестпроекты в Архангельской области

Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским обсудил ситуацию с вводом жилья и развитие ключевых отраслей экономики региона. Об этом сообщили в Кремле.

Глава государства обратил внимание на высокий объем ветхого и аварийного жилья. «И конечно, нужно обратить внимание на строительный сектор, потому что ввод жилья для Архангельска недостаточен», – сказал Путин.

Губернатор принял замечание, но пояснил, что Архангельская область с демонстрирует положительную динамику по строительству. По его словам, показатель в 455 000 кв. м является рекордным для постсоветского периода.

«В советское время было пару лет, когда около 500 000 вводили. Но для постсоветского времени это абсолютный рекорд», – пояснил Цыбульский.

Отдельно обсуждались инвестиционные проекты. В числе ключевых – строительство рыбного логистического комплекса в порту Архангельска с мощностями хранения до 25 000 т и площадками для содержания живого краба.

Также реализуются проекты в логистике, лесопромышленном комплексе и судостроении. В Архангельской области сейчас строят баржи и буксиры, которые не уступаютт западным образцам.

В сфере IT развивается проект «Открытый лес», позволяющий с помощью беспилотников оценивать лесные ресурсы, а также фотоловушка KUBIK с автономной работой более года.

Власти региона также делают ставку на развитие деревянного домостроения – первый проект планируют запустить уже в текущем году. Также губернатор рассказал про модернизацию водорослевого комбината, где запущено производство косметики.

До этого Путин встречался с Цыбульским в июле 2025 г. в ходе рабочей поездки в Северодвинск. Тогда глава региона докладывал президенту о социально-экономическом развитии области и о поддержке участников спецоперации.

