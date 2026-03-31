Рубио: США пересмотрят отношения с НАТО из-за позиции по Ирану
Госсекретаря США Марко Рубио «очень разочаровало», что союзники страны по НАТО, такие как Испания, заблокировали использование своего воздушного пространства и баз для участия США в войне против Ирана. Он заявил об этом в интервью Al Jazeera.
Рубио предупредил, что после завершения конфликта Вашингтон пересмотрит ценность НАТО.
30 марта министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что самолеты США, участвующие в войне с Ираном, не могут использовать воздушное пространство страны. «Мы не разрешаем ни использование баз, ни, конечно же, использование испанского воздушного пространства для любых действий, связанных с войной в Иране», – сказала она прессе (цитата по «Интерфаксу»).
2 марта министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что страна запретила США использовать свои военные базы Рота и Морон, которые находятся в совместном управлении, для военной операции.