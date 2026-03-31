Политика

В Пентагоне отрицают попытку инвестиций Хегсета в ВПК перед атакой на Иран

Пентагон опроверг публикацию Financial Times о попытке инвестиций, связанных с главой ведомства Питом Хегсетом, перед началом операции против Ирана. Помощник военного министра по связям с общественностью Шон Парнелл в соцсети Х назвал утверждения журналистов ложными.

По его данным, информация о якобы обращении личного брокера Хегсета к инвесткомпании BlackRock не соответствует действительности.

«Это очередная беспочвенная и бессовестная клевета, призванная ввести людей в заблуждение», – написал Парнелл, потребовав от издания опровержения.

До этого FT со ссылкой на источники сообщала, что брокер Хегсета в Morgan Stanley в феврале якобы обсуждал с BlackRock возможность вложений в оборонный сектор. По данным газеты, речь шла о многомиллионной инвестиции в фонд Defense Industrials Active ETF, в который входят крупные подрядчики Пентагона, включая Lockheed Martin, RTX и Northrop Grumman.

Как отмечало издание, сделка в итоге не состоялась, поскольку фонд оказался недоступен для клиентов Morgan Stanley.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В ответ Корпус стражей исламской революции нанес удары по Израилю и объектам США в регионе. 19 марта Хегсет заявлял, что американские силы уничтожили подводный флот Ирана и вывели из строя его военные порты.

30 марта стало известно, что США рассчитывают заключить сделку с Ираном до 6 апреля. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

