Хегсет: Трамп усомнился в необходимости НАТО из-за отсутствия поддержки по Ирану
Президент США Дональд Трамп обратил внимание, что НАТО не имеет смысла, если страны альянса не оказывают друг другу поддержку, когда это нужно. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в ходе брифинга.
«Президент указывает, что у вас никакой не альянс, если страны не готовы вас поддержать, когда они вам нужны», - сказал он (цитата по ТАСС).
Хегсет также выразил мнение, что в итоге решение о судьбе альянса будет принимать президент США.
28 марта The Telegraph сообщала со ссылкой на источники, что Трамп рассматривает возможность ограничить участие стран НАТО в принятии решений, если они не увеличат оборонные расходы до 5% ВВП. Газета отмечала, что в Вашингтоне обсуждается модель «плати, чтобы участвовать», при которой государства, не достигшие нового целевого уровня, могут быть отстранены от голосования по ключевым вопросам, включая военные операции и применение ст. 5 о коллективной обороне.
Как отмечало издание, такая инициатива рассматривается на фоне недовольства США союзниками, которые отказались направить военные корабли для разблокировки Ормузского пролива.