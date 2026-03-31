Хегсет: Трамп усомнился в необходимости НАТО из-за отсутствия поддержки по Ирану

28 марта The Telegraph сообщала со ссылкой на источники, что Трамп рассматривает возможность ограничить участие стран НАТО в принятии решений, если они не увеличат оборонные расходы до 5% ВВП. Газета отмечала, что в Вашингтоне обсуждается модель «плати, чтобы участвовать», при которой государства, не достигшие нового целевого уровня, могут быть отстранены от голосования по ключевым вопросам, включая военные операции и применение ст. 5 о коллективной обороне.