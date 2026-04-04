Российские дипломаты назвали «авантюры НАТО» источником нестабильности в мире

Постоянный представитель США при альянсе Мэттью Уитакер в интервью Newsmax заявил, что президент США Дональд Трамп пересматривает политику Вашингтона в отношении НАТО, в том числе по вопросам оказания помощи Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон намерен пересмотреть условия своего участия в НАТО, чтобы они в большей степени отвечали национальным интересам США.