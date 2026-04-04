Российские дипломаты назвали «авантюры НАТО» источником нестабильности в мире
Военные авантюры НАТО в разных точках планеты неизменно оборачивались нестабильностью, а также вели к гибели мирных жителей и масштабным разрушениям, заявили в МИД России в день 77-летия альянса.
4 апреля 1949 г. был подписан Североатлантический договор, который заложил основу НАТО. Как отметили в МИД России, за свою историю альянс так и не стал оборонительным союзом, а превратился в инструмент силового обеспечения интересов «золотого миллиарда».
С момента своего создания блок не прекращал расширяться. За 77 лет к 12 странам-основательницам добавились еще 20 государств в результате десяти волн расширения.
«Военные авантюры альянса по всему миру неизменно служили источником нестабильности, хаоса, напрямую приводили к жертвам среди мирного населения и разрушительным последствиям – как это было в Югославии, Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии, на Украине и других странах», – отметили в МИДе.
Еще в 2007 г. на Мюнхенской конференции по безопасности президент России Владимир Путин прямо указывал на дестабилизирующую роль НАТО в системе глобального миропорядка после окончания холодной войны.
Постоянный представитель США при альянсе Мэттью Уитакер в интервью Newsmax заявил, что президент США Дональд Трамп пересматривает политику Вашингтона в отношении НАТО, в том числе по вопросам оказания помощи Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон намерен пересмотреть условия своего участия в НАТО, чтобы они в большей степени отвечали национальным интересам США.