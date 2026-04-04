Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Российские дипломаты назвали «авантюры НАТО» источником нестабильности в мире

Ведомости

Военные авантюры НАТО в разных точках планеты неизменно оборачивались нестабильностью, а также вели к гибели мирных жителей и масштабным разрушениям, заявили в МИД России в день 77-летия альянса.

4 апреля 1949 г. был подписан Североатлантический договор, который заложил основу НАТО. Как отметили в МИД России, за свою историю альянс так и не стал оборонительным союзом, а превратился в инструмент силового обеспечения интересов «золотого миллиарда».

С момента своего создания блок не прекращал расширяться. За 77 лет к 12 странам-основательницам добавились еще 20 государств в результате десяти волн расширения.

«Военные авантюры альянса по всему миру неизменно служили источником нестабильности, хаоса, напрямую приводили к жертвам среди мирного населения и разрушительным последствиям – как это было в Югославии, Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии, на Украине и других странах», – отметили в МИДе.

Еще в 2007 г. на Мюнхенской конференции по безопасности президент России Владимир Путин прямо указывал на дестабилизирующую роль НАТО в системе глобального миропорядка после окончания холодной войны.

Постоянный представитель США при альянсе Мэттью Уитакер в интервью Newsmax заявил, что президент США Дональд Трамп пересматривает политику Вашингтона в отношении НАТО, в том числе по вопросам оказания помощи Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон намерен пересмотреть условия своего участия в НАТО, чтобы они в большей степени отвечали национальным интересам США.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её