Захарова: удар по АЭС «Бушер» – несмываемое пятно на репутации США и Израиля
Удар по ядерным объектам Ирана останется несмываемым грязным пятном на международной репутации тех, кто наводит ракеты на АЭС «Бушер» и другие иранские объекты, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова после четвертой атаки на станцию.
По ее словам, Израиль и США полностью перечеркнули свою прежнюю репутацию в области ядерного нераспространения, расписавшись в том, что сами никаких норм и ограничений не признают. В Москве рассчитывают, что ущерб режиму Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), нанесенный американо-израильскими ударами, станет предметом беспристрастной оценки на Конференции по рассмотрению действия Договора, которая открывается 27 апреля.
Россия предпринимает все усилия, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к тому, как ситуация на АЭС «Бушер» все ближе «подходит к опасной черте». В МИД РФ подчеркнули, что худшего еще можно избежать, но для этого удары по ядерным объектам Ирана должны быть немедленно прекращены.
В дипведомстве выразили также соболезнования в связи с гибелью сотрудника станции, отвечавшего за охрану. Он был убит осколком снаряда.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не зарегистрировало повышения радиации после очередного удара вблизи иранской АЭС «Бушер». Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что АЭС и прилегающие к ним районы не должны подвергаться атакам, так как вспомогательные здания могут содержать критически важное оборудование безопасности.
Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев отметил, что удар по иранской АЭС «Бушер» нанесли фактически в контур защиты станции.