Fars: Иран пропустил через Ормузский пролив за сутки 15 судов
Через Ормузский пролив за сутки прошли 15 судов. Об этом сообщило иранское агентство Fars.
По данным издания, текущий трафик остается существенно сниженным – объем перевозок примерно на 90% ниже уровня, который фиксировался до начала военной операции США и Израиля против Ирана.
5 апреля президент США Дональд Трамп установил срок для открытия пролива до 20:00 по восточному времени 7 апреля (3:00 мск 8 апреля). До этого он в грубой форме призывал Иран открыть маршрут, пригрозив новыми ударами по станциям и мостам. В Тегеране заявили, что подобные заявления свидетельствуют о готовности США к «военному преступлению».
На этом фоне 6 апреля Axios со ссылкой на источники сообщил о переговорах США, Ирана и посредников о возможном 45-дневном перемирии, которое потом может перейти в окончательное прекращение боевых действий. По оценке собеседников, шансы на достижение договоренностей в ближайшие 48 часов остаются низкими. При этом, по данным издания, текущие переговоры рассматриваются как последняя возможность избежать дальнейшей эскалации конфликта и ударов по гражданской инфраструктуре и энергетическим объектам в регионе.