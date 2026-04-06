Fars: Иран пропустил через Ормузский пролив за сутки 15 судов

На этом фоне 6 апреля Axios со ссылкой на источники сообщил о переговорах США, Ирана и посредников о возможном 45-дневном перемирии, которое потом может перейти в окончательное прекращение боевых действий. По оценке собеседников, шансы на достижение договоренностей в ближайшие 48 часов остаются низкими. При этом, по данным издания, текущие переговоры рассматриваются как последняя возможность избежать дальнейшей эскалации конфликта и ударов по гражданской инфраструктуре и энергетическим объектам в регионе.