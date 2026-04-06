Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Политика

Fars: Иран пропустил через Ормузский пролив за сутки 15 судов

Ведомости

Через Ормузский пролив за сутки прошли 15 судов. Об этом сообщило иранское агентство Fars.

По данным издания, текущий трафик остается существенно сниженным – объем перевозок примерно на 90% ниже уровня, который фиксировался до начала военной операции США и Израиля против Ирана.

5 апреля президент США Дональд Трамп установил срок для открытия пролива до 20:00 по восточному времени 7 апреля (3:00 мск 8 апреля). До этого он в грубой форме призывал Иран открыть маршрут, пригрозив новыми ударами по станциям и мостам. В Тегеране заявили, что подобные заявления свидетельствуют о готовности США к «военному преступлению».

На этом фоне 6 апреля Axios со ссылкой на источники сообщил о переговорах США, Ирана и посредников о возможном 45-дневном перемирии, которое потом может перейти в окончательное прекращение боевых действий. По оценке собеседников, шансы на достижение договоренностей в ближайшие 48 часов остаются низкими. При этом, по данным издания, текущие переговоры рассматриваются как последняя возможность избежать дальнейшей эскалации конфликта и ударов по гражданской инфраструктуре и энергетическим объектам в регионе.

