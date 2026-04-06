МИД: соглашение с Саудовской Аравией об отмене виз вступит в силу 11 мая
Соглашение о взаимной отмене виз между Россией и Саудовской Аравией вступит в силу 11 мая. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.
Российские туристы смогут въезжать и пребывать в Саудовской Аравии без виз непрерывно или суммарно до 90 дней в календарном году. При этом граждане, которые планируют работать, получать образование или жить на территории королевства, а также для совершения хаджа или умры в период хаджа все же должны получить соответствующую визу.
Аналогичные права предоставляют гражданам Саудовской Аравии при посещении России.
30 марта стало известно, что Россия ведет работу по заключению соглашений о групповом безвизовом режиме с Индией и Вьетнамом. В перспективе также рассматривается безвизовый режим с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом.
1 декабря 2025 г. на деловом форуме в Эр-Рияде Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной отмене виз на срок до 90 дней в течение года. В феврале посол РФ в королевстве Сергей Козлов сообщил в интервью телеканалу РБК, что безвизовый режим начнет действовать в ближайшие месяцы. На апрель 2026 г. в Эр-Рияде было запланировано мероприятие для ключевых игроков российского туристического рынка, которое проводит международная инвестиционно-консалтинговая компания Tetrees совместно с Российским союзом туриндустрии.