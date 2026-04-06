Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

МИД: соглашение с Саудовской Аравией об отмене виз вступит в силу 11 мая

Ведомости

Соглашение о взаимной отмене виз между Россией и Саудовской Аравией вступит в силу 11 мая. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

Российские туристы смогут въезжать и пребывать в Саудовской Аравии без виз непрерывно или суммарно до 90 дней в календарном году. При этом граждане, которые планируют работать, получать образование или жить на территории королевства, а также для совершения хаджа или умры в период хаджа все же должны получить соответствующую визу.

Аналогичные права предоставляют гражданам Саудовской Аравии при посещении России.

30 марта стало известно, что Россия ведет работу по заключению соглашений о групповом безвизовом режиме с Индией и Вьетнамом. В перспективе также рассматривается безвизовый режим с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом.

1 декабря 2025 г. на деловом форуме в Эр-Рияде Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной отмене виз на срок до 90 дней в течение года. В феврале посол РФ в королевстве Сергей Козлов сообщил в интервью телеканалу РБК, что безвизовый режим начнет действовать в ближайшие месяцы. На апрель 2026 г. в Эр-Рияде было запланировано мероприятие для ключевых игроков российского туристического рынка, которое проводит международная инвестиционно-консалтинговая компания Tetrees совместно с Российским союзом туриндустрии.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте