Путин поручил не допустить снижения доступности женских консультаций в регионах
Власти регионов должны не допустить снижения доступности женских консультаций, особенно в малых городах и сельской местности. Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам совещания с правительством.
В документе рекомендовано региональным властям совместно с комиссией Госсовета по направлению «Продолжительная и активная жизнь» принять соответствующие меры. Особое внимание поручено уделить обеспечению доступности медицинской помощи для женщин вне крупных городов.
Ответственными за исполнение назначены руководители субъектов РФ. Доклад о проделанной работе должен быть представлен главе страны до 1 ноября 2026 г.
Путин до этого неоднократно подчеркивал приоритет демографической политики. 18 февраля он назвал демографию национальным приоритетом на годы вперед. А в декабре 2025 г. президент сообщал о формировании положительной демографической тенденции в 25 регионах. 21 января президент также предложил продлить работу детских садов и ясельных групп до 20:00, чтобы облегчить более ранний выход женщин из декретного отпуска.