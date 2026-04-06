Путин присвоил наименования «гвардейских» 35-й армии и 968-му авиаполку

Президент России Владимир Путин присвоил почетные наименования «гвардейских» 35-й общевойсковой Краснознаменной армии и 968-му исследовательско-инструкторскому смешанному авиаполку. Соответствующие указы опубликованы на портале правовых актов.

Как отмечается в документах, армия и авиаполк удостоены званий «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов».

10 декабря также сообщалось, что Путин присвоил звание «гвардейских» 299-му парашютно-десантному и 44-му инженерно-саперному полкам. 27 октября такие же почетные наименования получили 57-й, 130-й и 242-й мотострелковые полки.

По данным «Ведомостей», за последние четыре года не менее 472 участников спецоперации были удостоены звания Героя России. Оказалось, что больше всего героев оказались уроженцами Татарстана (17 человек), Кубани (15 человек), Амурской и Волгоградской областей, а также Дагестана, ДНР, Приморья (по 14 человек).

