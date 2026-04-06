Путин присвоил наименования «гвардейских» 35-й армии и 968-му авиаполку

По данным «Ведомостей», за последние четыре года не менее 472 участников спецоперации были удостоены звания Героя России. Оказалось, что больше всего героев оказались уроженцами Татарстана (17 человек), Кубани (15 человек), Амурской и Волгоградской областей, а также Дагестана, ДНР, Приморья (по 14 человек).