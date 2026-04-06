Трамп без колебаний забрал бы иранскую нефть
Президент США Дональд Трамп без колебаний забрал бы иранскую нефть, если бы у него была возможность, но фактор общественного мнения в США заставляет его сомневаться в целесообразности такого шага. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.
«Она там лежит и ждет, когда ее возьмут. И они ничего не могут с этим поделать. <...> Если бы все зависело от меня, я бы забрал нефть, оставил ее себе и заработал бы кучу денег <...> Просто не думаю, что народ США действительно это поймет», – заявил американский лидер (цитата по «РИА Новости»).
30 марта Трамп заявил о желании «захватить иранскую нефть». США могут взять под контроль экспортный центр на острове Харк, так как отправляют на Ближний Восток тысячи военнослужащих. Американский лидер сравнил потенциальный сценарий в Иране с Венесуэлой, где Вашингтон намерен контролировать нефтяную промышленность «бессрочно» после захвата президента страны Николаса Мадуро в январе.
Axios 6 апреля писал, что США и Израиль подготовили план масштабной бомбардировки энергетической инфраструктуры Ирана, но его реализация пока отложена в ожидании исхода переговоров. По данным портала, Вашингтон рассчитывает сначала дождаться истечения срока, отведенного на дипломатические усилия.