Путин поручил провести совещание по положению в Дагестане
Президент РФ Владимир Путин поручил 7 апреля провести совещание с участием представителей Дагестана, МЧС, других федеральных ведомств, чтобы детально обсудить положение в республике после затоплений. Об этом сообщает Кремль.
Кроме того, в ходе телефонного разговора президент заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова и главы Дагестана Сергея Меликова о ситуации в республике, сложившейся из‑за затопления вследствие аномальных осадков. Глава государства поручил соответствующим ведомствам оказать необходимую помощь населению.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что Путин поручил Куренкову и Меликову оказать необходимую помощь пострадавшим в результате аномальных осадков. По словам Пескова, российский лидер по телефону принял доклады Куренкова и Меликова о ситуации в Дагестане.
5 апреля в Махачкале с подтопленных территорий и из аварийных жилых домов эвакуировали более 600 человек. По словам мэра города Джамбулата Салавова, в результате сильных дождей подтоплено 173 улицы и 3755 домов. Зафиксированы повреждения и разрушения жилых домов, есть угроза обрушения зданий.