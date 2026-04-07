Путин поручил провести совещание по положению в Дагестане

5 апреля в Махачкале с подтопленных территорий и из аварийных жилых домов эвакуировали более 600 человек. По словам мэра города Джамбулата Салавова, в результате сильных дождей подтоплено 173 улицы и 3755 домов. Зафиксированы повреждения и разрушения жилых домов, есть угроза обрушения зданий.