Силы ПВО сбили 45 украинских БПЛА над российскими регионами

Наибольшее число сбитых БПЛА – 19 – пришлось на территорию Ленинградской области. Еще 11 БПЛА были ликвидированы в Воронежской области, семь – в Белгородской, три – во Владимирской. По одному БПЛА было нейтрализовано над территориями Брянской, Волгоградской, Пензенской областей, а также в Краснодарском крае и над акваторией Черного моря.