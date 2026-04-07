Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 45 украинских БПЛА над российскими регионами

Ведомости

За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 45 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Наибольшее число сбитых БПЛА – 19 – пришлось на территорию Ленинградской области. Еще 11 БПЛА были ликвидированы в Воронежской области, семь – в Белгородской, три – во Владимирской. По одному БПЛА было нейтрализовано над территориями Брянской, Волгоградской, Пензенской областей, а также в Краснодарском крае и над акваторией Черного моря.

Вечером 6 апреля и ночью 7 апреля Росавиация ограничивала работу аэропортов Тамбова («Донское»), Пензы, Ярославля («Туношна»), Краснодара («Пашковский»), Череповца, Пскова, Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный»), Волгограда. Мера также затронула петербургский аэропорт «Пулково» и использование маршрутов воздушного движения в Калининград и в обратном направлении.

