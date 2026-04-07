Еще 175 сотрудников АЭС «Бушер» вылетели из Еревана в Москву
Из Еревана в Москву вылетели 175 российских сотрудников АЭС «Бушер» после эвакуации из Ирана, сообщило посольство РФ в Армении.
«6 апреля еще 175 граждан России, прибывших из Ирана в Армению через пограничный переход (КПП) "Нурдуз – Агарак" в составе очередной группы эвакуированных сотрудников АЭС "Бушер", вылетели спецрейсом из Еревана в Москву», - отметили представители посольства.
Диппредставительство также выразило Армении признательность за то, что въезд сотрудников «Росатому» в страну был оформлен оперативно.
4 апреля глава госкорпорации Алексей Лихачев говорил, что основная волна эвакуации сотрудников «Росатома» с территории «Бушера» началась. Автобусы вывозят 198 работников в сторону ирано-армянской границы. По словам Лихачева, события вокруг АЭС развиваются по самому нежелательному прогнозу. Удар вблизи атомной станции был нанесен фактически по контуру защиты.