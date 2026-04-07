Fars: США могут привлечь к переговорам с Ираном Вэнса вместо Уиткоффа
Предложение США Ирану включает в себя отстранение от переговоров спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа из-за его «близости к окружению [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху. Его место в переговорном процессе может занять вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет Fars со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, Трамп «явно ищет встречи и соглашения». Источник также отметил, что, по мнению американцев, цены на топливо резко вырастут со следующей недели и они «не готовы принять этот риск».
7 апреля портал Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщил, что при прогрессе в рамках сделки Ирана и США Трамп может повременить с ударами по гражданской инфраструктуре и энергетическим объектам Исламской Республики.
Глава Белого дома заявлял, что военные США могут уничтожить Иран за одну ночь и это может случиться уже 7 апреля. Прежде он уже угрожал Исламской Республике мощными ударами, если Тегеран не откроет проход через Ормузский пролив. Трамп говорил, что атакованы будут электростанции и мосты.
Иранский дипломатический источник сообщал «Ведомостям», что Тегеран не ведет переговоров с Вашингтоном для открытия Ормузского пролива и готов отразить потенциальную наземную американскую атаку на своей территории.