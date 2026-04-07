Госдеп рекомендовал американцам в Бахрейне оставаться дома на фоне угроз Ирана

Консульский отдел Госдепартамента США в соцсети Х рекомендовал американцам в Бахрейне оставаться дома до распоряжения ведомства на фоне окончания ультиматума президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и угрозы ответных действий со стороны Ирана.

Госдеп посоветовал оставаться в безопасном месте и держаться подальше от окон, запастись продуктами питания, водой, лекарствами и другими необходимыми вещами. В американском ведомстве заявили, что необходимо регулярно проверять электронную почту на наличие дополнительной информации.

«Мы внимательно следим за ситуацией на Ближнем Востоке и будем держать вас в курсе, чтобы вы могли принимать решения о своей безопасности», – написали в консульском отделе.

6 апреля Иран передал Пакистану ответ на предложения США о прекращении войны. Иранская сторона отказалась от временного прекращения огня, подчеркнув, что необходимо добиться мира с учетом интересов Тегерана.

На следующий день Трамп заявил, что вечером «умрет и никогда больше не будет восстановлена целая цивилизация». До этого глава Белого дома уже угрожал исламской республике уничтожением, если Ормузский пролив не будет открыт. По словам президента, атакованы будут электростанции и мосты.

