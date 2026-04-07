WP: Хегсет врет Трампу о превосходстве США в Иране
Глава Пентагона Пит Хегсет предоставляет президенту США Дональду Трампу недостоверные сведения о ходе боевых действий в Иране и степени превосходства американских вооруженных сил. Об этом сообщает Washington Post (WP) со ссылкой на источники в американской администрации.
Один из чиновников подтвердил изданию, что заявления Хегсета вводят президента в заблуждение, из‑за чего тот распространяет некорректные данные.
В качестве примера WP приводит операцию по спасению американских пилотов. Она продемонстрировала, что Тегеран сохраняет возможность угрожать военнослужащим США, — и поставила под сомнение статистику, которую Хегсет приводил в последние недели, утверждая о полном контроле над иранским небом.
Издание отмечает, что эта хаотичная, но успешная операция стала явным свидетельством ограниченности заявленных преимуществ США в воздухе. Внутри администрации Трампа усилились опасения, что оптимистичные заявления главы Пентагона могут вводить в заблуждение как президента, так и общественность.
7 апреля Трамп заявил, что вечером «умрет и никогда больше не будет восстановлена целая цивилизация». До этого глава Белого дома уже угрожал исламской республике уничтожением, если Ормузский пролив не будет открыт. По словам президента, атакованы будут электростанции и мосты. Иран отверг ультиматум Трампа.