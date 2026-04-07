Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

WP: Хегсет врет Трампу о превосходстве США в Иране

Ведомости

Глава Пентагона Пит Хегсет предоставляет президенту США Дональду Трампу недостоверные сведения о ходе боевых действий в Иране и степени превосходства американских вооруженных сил. Об этом сообщает Washington Post (WP) со ссылкой на источники в американской администрации.

Один из чиновников подтвердил изданию, что заявления Хегсета вводят президента в заблуждение, из‑за чего тот распространяет некорректные данные.

В качестве примера WP приводит операцию по спасению американских пилотов. Она продемонстрировала, что Тегеран сохраняет возможность угрожать военнослужащим США, — и поставила под сомнение статистику, которую Хегсет приводил в последние недели, утверждая о полном контроле над иранским небом.

Издание отмечает, что эта хаотичная, но успешная операция стала явным свидетельством ограниченности заявленных преимуществ США в воздухе. Внутри администрации Трампа усилились опасения, что оптимистичные заявления главы Пентагона могут вводить в заблуждение как президента, так и общественность.

7 апреля Трамп заявил, что вечером «умрет и никогда больше не будет восстановлена целая цивилизация». До этого глава Белого дома уже угрожал исламской республике уничтожением, если Ормузский пролив не будет открыт. По словам президента, атакованы будут электростанции и мосты. Иран отверг ультиматум Трампа.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь