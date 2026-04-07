Белоусов рассказал о наборе на службу по контракту с опережением
Комплектование войск военнослужащими по контракту идет с опережением, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов в ходе осмотра нового здания военного комиссариата Москвы.
«Все планы мы выполняем, формируем новые части, подразделения. Сейчас особый акцент делается на подготовку, на слаживание подразделений», – отметил он, добавив, что это особенно касается войск беспилотных систем.
28 марта замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что призывников не будут направлять для прохождения службы в новые регионы. Он пояснил, что все призывники будут направлены в места постоянной дислокации воинских частей и соединений ВС, других войск и формирований, расположенные на территории России, кроме ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Он также сообщил, что задание на призыв в российскую армию выполнено своевременно и в полном объеме. По его словам, в ходе призывной кампании на службу было направлено 135 000 человек в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования.
16 января зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщал, что в 2025 г. контракты о прохождении военной службы заключили 422 704 человека.