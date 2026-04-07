Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Белоусов рассказал о наборе на службу по контракту с опережением

Ведомости

Комплектование войск военнослужащими по контракту идет с опережением, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов в ходе осмотра нового здания военного комиссариата Москвы.

«Все планы мы выполняем, формируем новые части, подразделения. Сейчас особый акцент делается на подготовку, на слаживание подразделений», – отметил он, добавив, что это особенно касается войск беспилотных систем.

28 марта замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что призывников не будут направлять для прохождения службы в новые регионы. Он пояснил, что все призывники будут направлены в места постоянной дислокации воинских частей и соединений ВС, других войск и формирований, расположенные на территории России, кроме ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Он также сообщил, что задание на призыв в российскую армию выполнено своевременно и в полном объеме. По его словам, в ходе призывной кампании на службу было направлено 135 000 человек в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования. 

16 января зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщал, что в 2025 г. контракты о прохождении военной службы заключили 422 704 человека. 

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь