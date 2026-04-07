Белоусов рассказал о наборе на службу по контракту с опережением

28 марта замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что призывников не будут направлять для прохождения службы в новые регионы. Он пояснил, что все призывники будут направлены в места постоянной дислокации воинских частей и соединений ВС, других войск и формирований, расположенные на территории России, кроме ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.