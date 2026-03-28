Генштаб: призывников не будут отправлять на новые территории России

Генштаб: призывников не будут отправлять на новые территории РоссииС 1 января призывная кампания стала непрерывной и длится в течение всего года
Призывников не будут направлять для прохождения службы в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Запорожскую и Херсонскую области. Об этом сообщил ТАСС заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский на брифинге.
Он пояснил, что все призывники будут направлены в места постоянной дислокации воинских частей и соединений ВС, других войск и формирований, расположенные на территории России, кроме ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
В октябре 2025 г. Госдума приняла закон, меняющий порядок призыва на срочную службу. С 1 января 2026 г. призывная кампания стала непрерывной и длится с января по декабрь. Ранее процедура проводилась дважды в год. При этом отправка новобранцев к местам службы, как и прежде, сохранит два временных интервала: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. В остальное время граждане смогут проходить медицинское освидетельствование, профессионально-психологический отбор и заседания призывных комиссий.