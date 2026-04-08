Иран не определился, кто поедет на переговоры с США
Иран еще не решил, кто возглавит делегацию на переговорах с США, которые должны пройти 10 апреля. Агентство Tasnim утверждает, что, несмотря на информацию некоторых СМИ, вопрос состава группы переговорщиков остается открытым.
Ранее СМИ писали об утверждении на эту позицию председателя Исламского консультативного совета Ирана Мохаммада Багера Галибафа. Со стороны Америки – вице-президента Джей Ди Вэнса.
Переговоры между США и Ираном должны пройти в Исламабаде, столице Пакистана, о чем сообщил Высший совет национальной безопасности Ирана. По данным CNN, американскую делегацию помимо Вэнса представят спецпосланник президента Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер.
Тегеран выдвинул комплексное предложение по завершению конфликта, состоящее из 10 пунктов. Среди требований Ирана: контроль над Ормузским проливом, снятие санкций, вывод сил США, гарантии ненападения и др.
В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. За этот период стороны планируют окончательно оформить договоренность. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал решение США о временном прекращении огня с Ираном. При этом подчеркнул, что не прекратит наносить удары по Ливану. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива на время перемирия.