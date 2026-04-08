Иран не определился, кто поедет на переговоры с США

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. За этот период стороны планируют окончательно оформить договоренность. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал решение США о временном прекращении огня с Ираном. При этом подчеркнул, что не прекратит наносить удары по Ливану. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива на время перемирия.