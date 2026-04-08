Первые суда прошли Ормузский пролив после объявления о прекращении огня

8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что на этот период пролив будет открыт для судоходства. «Будет возможен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений», – отметил он.