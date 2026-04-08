Первые суда прошли Ормузский пролив после объявления о прекращении огня
Первые суда 8 апреля пересекли Ормузский пролив после объявления временного прекращения огня между США и Ираном. Об этом сообщил сервис отслеживания судов MarineTraffic.
По его данным, греческий сухогруз NJ Earth прошел пролив в 08:44 UTC (11:44 мск) и вышел в Оманский залив. Судно Daytona Beach под флагом Либерии покинуло порт Бендер-Аббас и прошло пролив транзитом в 06:59 UTC (09:59 мск).
В MarineTraffic также отметили, что в акватории Персидского залива находятся сотни судов, включая 426 танкеров и более 50 газовозов.
8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что на этот период пролив будет открыт для судоходства. «Будет возможен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений», – отметил он.
Президент США Дональд Трамп назвал предложенный Тегераном план из десяти пунктов приемлемой основой для переговоров. По его словам, стороны согласовали большую часть разногласий, а перемирие позволит завершить подготовку соглашения. В интервью AFP глава Белого дома также добавил, что США намерены помочь в устранении заторов в Ормузском проливе после его открытия.