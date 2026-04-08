Трамп: Ливан не включен в договоренность по прекращению огня из-за «Хезболлы»

Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о крупнейшей с начала операции атаке на инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане. Удары были нанесены по Бейруту, долине Бекаа и югу страны и заняли около десяти минут. В общей сложности, по данным ЦАХАЛ, поражены более 100 целей, включая командные пункты и военные объекты. Среди целей были штаб-квартиры группировки, разведцентры, инфраструктура запуска ракет, а также объекты военно-морских сил и подразделения «Радван».