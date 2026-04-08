Трамп: Ливан не включен в договоренность по прекращению огня из-за «Хезболлы»
Прекращение ударов Израиля по Ливану не вошло в соглашение о прекращении огня с Ираном, поскольку в стране присутствует шиитское движение «Хезболла». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналистке телеканала PBS.
Он подчеркнул, что при этом соответствующие вопросы будут урегулированы в дальнейшем. Президент США также назвал удары Израиля по Ирану «отдельной ситуацией», отметив, что все стороны осведомлены об этом аспекте соглашения.
8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Трамп назвал предложение Ирана из 10 пунктов приемлемой основой для переговоров. По его мнению, двухнедельный срок позволит окончательно согласовать сделку. Аракчи же заявлял, что на время перемирия Ормузский пролив будет открыт для судоходства.
В Израиле поддержали паузу в ударах по Ирану, но в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху подчеркивали, что режим прекращения огня не распространяется на Ливан.
Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о крупнейшей с начала операции атаке на инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане. Удары были нанесены по Бейруту, долине Бекаа и югу страны и заняли около десяти минут. В общей сложности, по данным ЦАХАЛ, поражены более 100 целей, включая командные пункты и военные объекты. Среди целей были штаб-квартиры группировки, разведцентры, инфраструктура запуска ракет, а также объекты военно-морских сил и подразделения «Радван».