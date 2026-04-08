Fars: проход судов через Ормузский пролив остановили из-за атак Израиля на Ливан
Проход судов через Ормузский пролив приостановлен после начала атак Израиля на объекты в Ливане. Об этом сообщило иранское агентство Fars.
По его данным, движение танкеров, возобновившееся после объявления двухнедельного перемирия между США и Ираном, было остановлено на фоне обострения ситуации.
До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о крупнейшей с начала операции атаке на инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане. Удары были нанесены по Бейруту, долине Бекаа и югу страны и заняли около десяти минут. В общей сложности, по данным ЦАХАЛ, поражены более 100 целей, включая командные пункты и военные объекты. Среди целей были штаб-квартиры группировки, разведцентры, инфраструктура запуска ракет, а также объекты военно-морских сил и подразделения «Радван».
Корпус стражей исламской революции (КСИР) в свою очередь сообщил о сбитом беспилотнике Hermes 900 в небе над провинцией Фарс на юге Ирана. Агентство Mehr также писало, что на нефтеперерабатывающем заводе на острове Лаван прозвучало несколько взрывов. Кто именно атаковал корпуса предприятия, не уточнялось.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи связался с командующим армией Пакистана генералом Ассимом Муниром, с которым велись переговоры о перемирии Тегерана и Вашингтона. Глава иранского МИДа сообщил ему о случаях нарушения перемирия в Иране и Ливане со стороны Израиля.
8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Ирана из 10 пунктов приемлемой основой для переговоров. По его мнению, двухнедельный срок позволит окончательно согласовать сделку. Аракчи же заявлял, что на время перемирия Ормузский пролив будет открыт для судоходства.
В Израиле поддержали паузу в ударах по Ирану, но в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху подчеркивали, что режим прекращения огня не распространяется на Ливан.