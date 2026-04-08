Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп назвал условия для новых переговоров с Ираном

Ведомости

Президент США Дональд Трамп будет вести переговоры с Тегераном только при условии, что Иран обеспечит свободный проход через Ормузский пролив. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кэролайн Левитт.

Она также рассказала, что в переговорах с Ираном в Исламабаде, которые пока запланированы на 11 апреля, будет участвовать вице-президент Джей Ди Вэнс, а также спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер.

Tasnim писало, что, несмотря на информацию некоторых СМИ, вопрос состава группы иранских переговорщиков остается открытым.

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал решение США о временном прекращении огня с Ираном. При этом подчеркнул, что не прекратит наносить удары по Ливану. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива на время перемирия.

Через несколько часов Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о крупнейшей с начала операции атаке на инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане. Удары были нанесены по Бейруту, долине Бекаа и югу страны и заняли около десяти минут. После этого Арагчи заявил о нарушении перемирия в Иране и Ливане со стороны Израиля.

Иранское агентство Fars сообщило, что движение танкеров, возобновившееся после объявления двухнедельного перемирия между США и Ираном, было остановлено.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её