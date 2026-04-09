Spiegel: действия Трампа в ситуации с Ираном вызвали сомнения у союзников США

В ночь на 8 апреля США и Иран объявили о перемирии на две недели. Стороны приняли решение о прекращении огня, а также открытии Ормузского пролива на этот период. По мнению Трампа, условия урегулирования из 10 пунктов, которые направил Тегеран, стали приемлемой основой для переговоров. При этом до новостей о перемирии американский лидер угрожал Исламской Республике полным уничтожением.