Рябков: РФ не собирается уходить из Западного полушария

Россия не намерена уходить из Западного полушария, несмотря на позицию США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Россия не собирается уходить из Западного полушария, что бы там ни говорили в Вашингтоне, там одержимы идеей вытеснения России, а также Китая из этого региона», – сказал он на пресс-конференции в посольстве РФ в Гаване (цитата по «РИА Новости»).

Рябков подчеркнул, что отношения России с Кубой носят особый характер. По его словам, Москва не может отказаться от поддержки острова. Он также указал, что сотрудничество не ограничится уже осуществленными поставками.

30 марта Минтранс РФ сообщал о прибытии на Кубу танкера «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в 100 000 т нефти. В Кремле отмечали, что поставки обсуждались заранее с американской стороной.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не может оставаться безучастной к ситуации на Кубе, которая испытывает дефицит энергоресурсов в условиях блокады. Они необходимы для работы систем жизнеобеспечения, генерации электроэнергии, оказания медпомощи.

2 апреля министр энергетики Сергей Цивилев на форуме «Энергопром-2026» сообщал, что Россия намерена отправить на Кубу второе судно с нефтью. По его словам, соответствующая работа уже ведется.

