На Бали власти устранили «русские» и «украинские» деревни

В марте балийские предприниматели отмечали, что за последние годы на индонезийском острове сформировалась российская экономическая сфера, годовой оборот которой может достигать миллионов долларов. По их словам, уже возникла устойчивая система услуг, ориентированных в основном на русскоязычных клиентов – туристов, удаленных работников и релокантов. Один из собеседников агентства рассказал, что раньше это были отдельные проекты, такие как кафе или школы серфинга, а сейчас это полноценная экосистема.