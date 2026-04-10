На Бали власти устранили «русские» и «украинские» деревни
На Бали устранили так называемые «русские» и «украинские» деревни, так как эти районы не соответствовали принципам регулирования и культурной политики острова. Об этом сообщил «РИА Новости» губернатор Бали И Ваян Костер.
По его словам, на остров стало прибывать все больше граждан России и Украины. Их целью мог стать не только туризм, но и инвестиции, открытие бизнеса. Некоторые приезжие также селились в «одном эксклюзивном районе», отметил губернатор. Он рассказал, что это происходило в Убуде, там же возникло название «русская» или «украинская» деревня.
«Я потребовал от главы округа Гианьяр и начальника полиции навести порядок. Не должно быть ни русской деревни, ни украинской деревни. Если они живут здесь – пусть живут упорядоченно, в соответствии с законами Индонезии, Бали и местной культуры», - сказал глава острова.
Деревни ликвидировали после проведения проверок.
В марте балийские предприниматели отмечали, что за последние годы на индонезийском острове сформировалась российская экономическая сфера, годовой оборот которой может достигать миллионов долларов. По их словам, уже возникла устойчивая система услуг, ориентированных в основном на русскоязычных клиентов – туристов, удаленных работников и релокантов. Один из собеседников агентства рассказал, что раньше это были отдельные проекты, такие как кафе или школы серфинга, а сейчас это полноценная экосистема.