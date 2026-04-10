Путин обсудил с Кадыровым, как помочь Чечне справиться с последствиями паводков
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и руководителем МЧС РФ Александром Куренковым помощь региону на фоне аномальных осадков. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Также они обсудили вопросы, связанные с оказанием помощи пострадавшим жителям республики, добавил он.
10 апреля Куренков прибыл в Чечню, чтобы координировать работу по ликвидации последствий наводнений. Об этом сообщило возглавляемое им ведомство. Там его встретил Кадыров, после чего они провели координационное совещание.
9 апреля в Дагестане и Чечне повысили уровень режима чрезвычайной ситуации (ЧС) с регионального до федерального. Куренков говорил, что главы республик должны оперативно оценить нанесенный ущерб, наладить постоянное информирование граждан о мерах поддержки и разработать планы восстановления жилья и социально значимых объектов.