Главная / Политика /

Путин обсудил с Кадыровым, как помочь Чечне справиться с последствиями паводков

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и руководителем МЧС РФ Александром Куренковым помощь региону на фоне аномальных осадков. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Также они обсудили вопросы, связанные с оказанием помощи пострадавшим жителям республики, добавил он.

10 апреля Куренков прибыл в Чечню, чтобы координировать работу по ликвидации последствий наводнений. Об этом сообщило возглавляемое им ведомство. Там его встретил Кадыров, после чего они провели координационное совещание.

9 апреля в Дагестане и Чечне повысили уровень режима чрезвычайной ситуации (ЧС) с регионального до федерального. Куренков говорил, что главы республик должны оперативно оценить нанесенный ущерб, наладить постоянное информирование граждан о мерах поддержки и разработать планы восстановления жилья и социально значимых объектов.

Новости СМИ2
